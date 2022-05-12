В честь столетнего юбилея Челябинскому театру драмы имени Наума Орлова преподнесли много подарков: ремонт фасада и смету на внутренние работы в историческом здании, новую айдентику. А теперь у театра появились свои стикеры в мессенджере Telegram. Набор наклеек придумала художник по костюмам Алена Пескова из Санкт-Петербурга. Для челябинского театра художница придумала костюмы к самой эксцентричной премьере прошлого сезона — фрик-кабаре «12 стульев» режиссера Ильи Архипова. И мюзиклу «Снежная королева», который, кстати, покажут зрителям в ближайшее время, 20 мая.

Театральная моль Алены Песковой спешит в буфет, примеряет клоунский парик и кричит, как Станиславский: «Не верю!» Скачать стикеры себе в мессенджер можно по ссылке.

Напомним, в мессенджере уже есть стикеры театра «Манекен», а недавно благодаря АНО «Агентство международного сотрудничества» Челябинская область обзавелась тремя фирменными стикербуками, популяризирующими туризм и промышленность региона.