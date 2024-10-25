Творить или зарабатывать: в Международный день художника узнали, что первично

Как совместить потребности, рассуждаем вместе с челябинскими творцами

«Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать», — писал когда-то «наше все» и «солнце русской поэзии». Полагаем, многие люди искусства могли бы сказать то же и о себе. В Международный день художника мы задались вопросом, как современные мастера холстов и красок (а также бумаги и карандаша и прочих материалов) совмещают в своей жизни потребность творить и необходимость зарабатывать.

Челябинское художественное училище давно и хорошо известно в стране: в следующем году ему исполнится 50, а его выпускники работают в самых разных сферах: от мультипликации до архитектуры. Сейчас ЧХУ — это подразделение ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, но, как говорит декан факультета изобразительного искусства Ольга Костюк, по-прежнему дает студентам фундаментальные знания по академической живописи, которые они затем применяют (или нет) в жизни.

«Мы, конечно, даем ребятам общие знания и импульс, но не все становятся именно художниками, многое зависит от личностных качеств ребят, от их способности не только писать, но и стремиться к мечте, быть стойкими, справляться с какими-то жизненными сложностями и собственной — безусловно творческой — натурой. Впрочем, помимо общей подготовки по направлениям „живопись“ и „дизайн“ у всех наших выпускников в дипломе указано „преподаватель“, и очень многие находят себя именно в педагогике. Тем более сегодня расширяются программы художественных школ, открываются студии, люди просто хотят учиться рисовать», — говорит Ольга Костюк.

Профессия преподавателя стала основной в жизни Руслана Султанова-Ральникова, создателя арт-студии «Нюанс»:

«Я выставляюсь, время от времени картины продаются. Но они же не предмет первой необходимости, поэтому продаются нечасто. Если бы не преподавание, я не знаю, как бы выживал. Выручает моя студия», — рассказывает Руслан.

Иногда здесь проходят мастер-классы, фотосессии, арт-вечеринки, какие-то другие околотворческие мероприятия. Был период, когда прямо в студии проводились лекции по искусству, но в какой-то момент художник осознал, что люди, которые любят искусство, зачастую далеки от процесса производства: боятся испачкаться, не любят дышать красками и растворителями. Поэтому с лекциями завязал.

«Главное в моей жизни сейчас — это преподавание. Люди приходят рисовать наброски, натуру — в Челябинске это на постоянной основе никто не делает. Узнают по „сарафанному радио“. Большинство приходят именно для себя рисовать — в качестве хобби, но есть и те, кто хотел бы подготовиться к поступлению», — говорит Руслан.

А уже в свободное от преподавания он пишет картины.

«Теперь это, скорее, мое хобби», — добавляет он.

Выпускница Челябинского художественного училища, а ныне студентка третьего курса Художественной академии им. И.Е. Репина (Санкт-Петербург) Елена Короткова (Тарасенко) подрабатывает иллюстратором, начиная со второго курса ЧХУ: тогда литературный клуб, где она занималась, получил гранты на издание книг.

«Тогда я нарисовала шесть обложек. И потом время от времени рисовала обложки для книг, которые выпускались в городе. Сейчас нерегулярно рисую для издательского дома Мещерякова, вышла одна книга издательства „Проспект“ с моими иллюстрациями...»

Впрочем, девушка признается, что до сих пор не поняла, как же совместить вдохновение и необходимость зарабатывать:

«На мой взгляд, никак. Это два разных занятия. Нужно находить время для одного и другого. Как и где, пока не знаю. Но, думаю, я – плохой пример, потому что все еще учусь в Академии художеств, и учеба съедает все время. О том, чтобы заработать, я только помечтать успеваю».

Кстати. В Челябинской области с 2022 года действует программа «Земский работник культуры». Молодые преподаватели школ искусств в городах с населением не более 50 тысяч человек могут получить подъемные — при условии, что отработают пять лет. С 2024 года программа распространена на руководителей творческих студий и кружков в ДК и клубах малых населенных пунктов. За три года единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей получили 86 человек. С 2025 года программа «Земский работник культуры» заработает на уровне России, ожидается, что федеральная программа позволит значительно увеличить число педагогов дополнительного образования в регионе.