Творческие коллективы из Челябинской области победили во втором этапе всероссийского конкурса

Они боролись с 257 коллективами со всей страны

Артисты из Челябинской области стали победителями отборочного этапа Всероссийского фестиваля-конкурса любительских коллективов в номинации «Культура — это мы». Жюри оценило выступление сразу двух творческих объединений. С победой их поздравил министр культуры области Алексей Бетехтин.

В конкурсе участвовали театральные, цирковые, хореографические коллективы, хоры, вокальные ансамбли и духовые оркестры. Жюри оценивало этнографические мотивы, уровень мастерства и интересные замыслы выступлений. Во втором этапе конкурса выбирали лучшие коллективы Приволжского и Уральского федеральных округов.

По результатам выступлений жюри определило дипломантом 1‑й степени эстрадный оркестр Дворца культуры «Икар» из Трехгорного. Особой оценки удостоился народный театр из Усть-Катава, который базируется в городском Дворце культуры имени Т. Я. Белоконева. Театр стал лауреатом 1‑й степени и обладателем гранта в размере 2 миллионов рублей в рамках национального проекта «Культура».

«Рад такой высокой оценке южноуральцев, они стали лучшими среди 259 коллективов всей страны», — отметил Алексей Бетехтин.

Усть-Катавский народный театр будет представлять Челябинскую область в заключительном этапе конкурса в Москве.