Туристам Аркаима придется подниматься на Шаманку дольше

Проход на гору закрыли из‑за строительных работ

В музейном комплексе «Аркаим» в Брединском районе Челябинской области закрыли привычный маршрут на Шаманку. Подняться на возвышенность можно будет в обход площадки со строительными работами.

Сейчас в заповеднике благоустраивают нижний туристический лагерь. По технике безопасности всю территорию реконструкции огородили забором, что перекрывает привычный для туристов путь на Шаманку. Также местами закрыли подходы к реке Большая Караганка.

«Просим наших гостей, в первую очередь туристов, которые стихийно съезжаются на Аркаим на солнцестояние, отнестись к этой временной мере с пониманием», — попросил директор музея-заповедника «Аркаим» Валерий Волик.

После реконструкции в нижнем лагере появятся комфортабельные двух- и четырехместные домики с водопроводом, канализацией, кухонной зоной и кондиционерами. Строительные работы обещают завершить к 20 июля.

Напомним, что недавно благотворительный фонд «Аркаим» выиграл президентский грант на сохранение Синташтинского археологического комплекса и родника Пряткины Ямы. Здесь отремонтируют мостики, установят новые беседки и проведут массовую уборку.