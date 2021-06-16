Центральная библиотека Златоуста отметит 125‑летний юбилей

Учреждение является одним из старейших в Челябинской области

Сегодня, 16 июня, Центральной городской библиотеке Златоуста, являющейся одной из старейших в Челябинской области, исполняется 125 лет. Юбилейные мероприятия в учреждении запланированы на несколько дней. Подробнее рассказали в пресс-службе администрации Златоуста.

«Библиотека имеет интересный опыт и творческий потенциал для качественной работы по привлечению к чтению населения Златоустовского городского округа, реализуя интересные проекты и программы: „Дом семейных традиций“, „По родной земле на крылатом коне“, „Центр правовой и социально значимой информации“, медиапроект „Литературная вселенная“ и другие. Большой популярностью в городе пользуются мероприятия всероссийских акций „Библионочь“ и „Неделя детской и юношеской книги“»,— сообщили в мэрии.

По словам директора Централизованной библиотечной системы Златоуста Светланы Прокощенковой, на сегодняшний день библиотека использует новые технологии, благодаря которым читатели имеют доступ к виртуальным залам, крупнейшим электронным библиотекам и оцифрованным книгам.

«Безусловно, самая большая ценность библиотеки — это люди. Учреждение живет и развивается благодаря талантливым сотрудникам, профессионалам библиотечного дела, которые продвигают ее деятельность, реализуя проекты и программы, ставшие брендом библиотеки не только в Челябинской области, но и в России»,— добавила Светлана Прокощенкова.

Жители Златоуста смогут отметить день рождения одной из старейших библиотек области вместе с сотрудниками учреждения. Так, сегодня читатели смогут встретиться с челябинским поэтом и писателем Еленой Сыч, которая презентует свой роман «Вдоль реки». 17 июня пройдет форсайт-встреча «Библиотечное завтра», цель которой — обсуждение вопросов модернизации и будущих преобразований в библиотеке. 18 июня в учреждении пройдет праздник с представителями администрации Златоуста. Для детей также будут организованы праздничные мероприятия.