Центр Челябинска может стать «историческим»

Такой статус архитектурных ансамблей в центре города обсудят на публичных слушаниях по генплану

В Челябинске состоялось заседание комиссии по городскому хозяйству и градостроительству. Чиновники обсуждали стратегию социально-экономического развития города, генеральный план, который будет презентован горожанам в понедельник, 15 июня, в к\т им. Пушкина. В рамках дискуссии прозвучало предложение — присвоить центральным архитектурным ансамблям города особый статус исторического центра. Это значит, что территория будет развиваться по специальным схемам, которые продиктованы необходимостью сохранить объекты историко-культурного значения и развитием туристической привлекательности.

«Многие объекты культурного наследия расположены в центре нашего города. Статус исторического центра даст возможность установить особый режим развития хозяйственной деятельности, включая градостроительную, в этих границах, что повысит туристическую привлекательность», — отреагировал на инициативу председатель городской думы Андрей Шмидт.





Напомним, что еще несколько лет назад краевед Юрий Латышев выступал с предложением присвоить статус единого объекта культурного наследия всему центру Челябинска, проведя границы территории по улице Васенко, набережной Миасса, улицам Коммуны и Российской. В границах этой территории (порядка 90 Га) располагаются около ста уже выявленных объектов культурного наследия и зданий, которые этот статус могут получить. По имеющейся в распоряжении ИА «Первое областное» информации, данная территория уже отмечалась как историческая на генплане Челябинске в 2002 году.



Обсуждения генерального плана города идут много лет. Горожанам несколько раз на публичных слушаниях презентовали план, выслушивали предложения и замечания. Так, из схемы пропали несколько промышленных объектов и добавилось много зеленых зон.

Публичные слушания 15 июня открыты для всех желающих, регистрация участников начнется в 14:00 прямо на входе в культурный центр. Сколько именно горожан смогут попасть в зал к\т им. Пушкина, не уточняется, администрация города заявляет, что «максимальное количество участников публичных слушаний определяется исходя из вместимости места проведения публичных слушаний с учетом распоряжения правительства Челябинской области от 18 марта 2020 года № 146-рп «О введении режима повышенной готовности».