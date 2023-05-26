Трудные подростки раскрасили дизайнерские люки в центре Челябинска

Это совместная акция центра реабилитации несовершеннолетних и благотворительного фонда «Мечта»

26 мая воспитанники социально-реабилитационного центра Курчатовского района раскрасили дизайнерские люки в центре Кировки. Акцию организовал благотворительный фонд «Мечта» (компания «СантехУрал») и поддержала детский омбудсмен Челябинской области Евгения Майорова.



Раскрасили ребята два люка. Один сообщает прохожим, что Южный Урал вообще-то «столица сантехники», а второй предлагает загадать желание, встав на крышку ногами. Рельефные изображения на чугуне школьники раскрасили золотой краской. Участвовали ребята из начальных классов и постарше, 15—16 лет.

Во время акции дети познакомились с детским омбудсменом Челябинской области Евгенией Майоровой. Она предложила ребятам вместе поучаствовать в гонках на картингах 3 июня.

«Ребята не просто раскрашивают люки. Они обращают внимание на работу сантехника. Это давно уважаемая и высокооплачиваемая профессия. И важно, чтобы дети вносили вклад в образ региона. Теперь они будут чувствовать причастность к этому месту, проходя по Кировке. Это очень ценно», — рассказала детский омбудсмен региона Евгения Майорова.

Два люка с уникальным дизайном установили еще в 2020 году. В 2023 году к раскрашиванию привлекли ребят из социально-реабилитационных центров.

Напомним, помимо благотворительных акций «СантехУрал» регулярно проводит чемпионат «Лучший сантехник России». Цель конкурса — поднять престиж рабочей профессии и привлечь внимание молодежи к обучению и трудоустройству.