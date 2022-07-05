Тромбонистка из Снежинска победила в шоу на федеральном канале

Анастасия Иванова стала лучшей в телепроекте «Большой джаз»

Тромбонистка из Снежинска Анастасия Иванова победила в конкурсе молодых музыкантов «Большой джаз» на канале «Россия-Культура». Анастасия стала лучшей среди 16 участников.



Проект «Большой джаз» запустили в день столетия российского джаза и 25-летия телеканала «Россия-Культура». На конкурс поступило более 300 заявок от музыкантов из России и стран СНГ. Жюри отобрало только 16 артистов — по два участника в каждой категории. Среди них гитаристы, тромбонисты, трубачи, вокалисты, барабанщики и другие.

Участники выступали на сцене вместе с Большим джазовым оркестром Петра Востокова.

Анастасии Ивановой 21 год, она студентка второго курса Российской академии музыки имени Гнесиных. В июне 2022 года она стала хедлайнером фестиваля «#Наукаджаз» в Белгороде и выступала на закрытии Московского международного джазового фестиваля.