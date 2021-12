Священник из Челябинской области снял рок-клип для сына-музыканта

Иерей Алексей Ляшов выступил в качестве монтажера и оператора

Иерей из Троицка Алексей Ляшов помог снять музыкальный клип команде Ask me later. Вокалистом группы выступает сын священника — 18-летний Кирилл Ляшов. Вместе с друзьями он записал первый сингл команды «Мечта» и попросил отца помочь снять видео на песню.



Алексей — настоятель двух небольших храмов: храма Преподобного Сергия Радонежского в поселке ГРЭС Троицка и храма Святой Великомученицы Екатерины. Но 15 лет назад он был оператором на Троицком телевидении. Поэтому снять видеоклип для него не проблема.

Иерей Алексей Ляшов раньше работал оператором на ТВ

Клип снимали в конце ноября. Музыканты добыли у знакомых микрофоны и стойки, купили дымовые шашки и отправились в лес в окрестностях поселка ГРЭС. На улице было очень холодно, пальцы гитаристов быстро дубели, и съемки постарались провести как можно быстрее. На днях рок-клип залили в сеть, и он неторопливо набирает просмотры и лайки.

Алексей поддерживает желание сына заниматься музыкой. Гитару он купил домой, когда тому было двенадцать. С тех пор Кирилл учится играть на ней, собирает музыкальные коллективы, играет в школе и осваивал другие инструменты: фортепиано, скрипку, губную гармошку и ирландскую флейту.

«В церкви нет негативного отношения ни к року, ни к рэпу, ни к какому-то было другому музыкально жанру. Важнее содержание песен. В текстах сына нет ничего аморального, посыл песни — идти за мечтой — вполне правильный», — размышляет иерей Алексей.

Полную версию клипа «Мечта» группы Ask me later можно найти по ссылке.