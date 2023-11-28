Три юных вокалиста из Челябинской области приняли участие в шоу «Звездный цех»

Они был выбраны в числе двадцати участников проекта Music Box

Три юных эстрадных артиста из Челябинской области приняли участие в реалити-шоу «Звездных цех», съемки которого начались в Москве.

Это Каролина Миролюбова из Озерска, Ангелина Каримова из Миасса и Ярослав Пономарев из Челябинска. На второй тур было отобрано двадцать вокалистов со всей России. Экспертами проекта выступают педагог по вокалу Этери Бериашвили, педагог, профессор Марина Полтева, ректор Международного факультета искусств Негосударственной академии наук и инноваций Ольга Попкова.



В рамках проекта начинающие вокалисты берут мастер-классы у столичных педагогов, общаются со звездными коллегами, снимаются в кино и практикуют артистические навыки.

На фото: Каролина Миролюбова (Озерск)