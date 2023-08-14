Комитет по охране культурного наследия Челябинской области начал рассматривать три акта государственной историко-культурной экспертизы на предмет включения объектов в реестр культурного наследия регионального значения. Речь идет о «Доме купца И. А. Иванова» (Кирова, 94), «Дом купца В. П. Комольцева» (Кирова, 98), «Флигель З. Г. Галеева» (Кирова, 149).
Эти хорошо знакомые челябинцам особняки были построены в конце XIX — начале XX веков. На первых этажах в них располагались торговые лавочки, второй этаж, как правило, был жилым.
В двухэтажном каменном здании по адресу Кирова, 149, построенном в 1902 году купцом Закиром Галеевичем Галеевым, в советское время был магазин «Галантерея», а позже комиссионный магазин, второй этаж занимало челябинское отделение Государственного статистического издательства. Закир Галеев был известным в Челябинске общественным деятелем, именно он пожертвовал городу земельный участок по Азиатской улице (ныне ул. Елькина) и дал средства на строительство на этом месте соборной мечети.
«В двухэтажном полукаменном доме на улице Уфимской (ныне ул. Кирова, 94), построенном в 1882—1888 годах, размещались портновская мастерская и магазин готового платья Литовского, часовой магазин Макашкина, а также меблированные комнаты „Сибирские“», — так пишут специалисты комитета по охране культурного наследия о доме купца Ивана Иванова.
В начале 2000-х годов была проведена реконструкция дома и воссоздан градостроительный статус здания-памятника: это касается исторической высоты, устройства мансардного и цокольного этажей, главной входной группы с металлическим козырьком, фрагментов исторических деревянных архитектурных деталей восточного главного фасада.
Статус всех трех исторических особняков находится сейчас на рассмотрении в комитете по охране культурного наследия.
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