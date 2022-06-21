Три челябинских театра стали участниками фестиваля «Коляда-Plays» 2022

Сегодня, 21 июня, Mini Театр играет спектакль «Мои друзья антисемиты», а в среду — «Лолиту»

«Мы рады и волнуемся, потому что „Kоляда-Plays“ — очень крутой фестиваль. Николай Коляда и его частный театр заряжают энергией все вокруг. Цель фестиваля — продвигать современную драматургию, а это важно и нужно. Мы рады, что у нас появилась возможность сыграть свои спектакли на сцене знаменитого „Коляда-театра“!»

— сказала Первому областному информационному агентству актриса Екатерина Писарева.