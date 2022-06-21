Два театра из Челябинска и один из Верхнего Уфалея стали участниками XV Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays» 2022, который открылся в понедельник в Екатеринбурге. Это Mini Театр, Театр Z Николая Зырянова и Верхнеуфалейский театр «Вымысел».
Сегодня, 21 июня, частный челябинский Mini Teaтр представит один из своих первых спектаклей «Мои друзья антисемиты» по пьесе ученицы Коляды Маши Конторович в постановке Александра Черепанова, а завтра, 22 июня, сыграет еще более странную «Лолиту» по пьесе Ирины Васьковской. Странную, как минимум, потому, что все роли, в том числе и Гумберта Гумберта, играют две актрисы: Алена Свиришевская и Екатерина Писарева.
«Мы рады и волнуемся, потому что „Kоляда-Plays“ — очень крутой фестиваль. Николай Коляда и его частный театр заряжают энергией все вокруг. Цель фестиваля — продвигать современную драматургию, а это важно и нужно. Мы рады, что у нас появилась возможность сыграть свои спектакли на сцене знаменитого „Коляда-театра“!» — сказала Первому областному информационному агентству актриса Екатерина Писарева.
Кроме того, для фестивальной программы «Коляда-Plays» отобраны «Ма-ма-мы-ла-ра-му» Владимира Зуева (режиссер — Александр Черепанов, Верхнеуфалейский театр «Вымысел») и «Феня» по пьесе Анастасии Чернятьевой (режиссер — Сергей Зырянов, Театр Z, ЧГИК).
В этом году на фестивале современной драматургии собраны 27 постановок театров из Прокопьевска, Москвы, Шадринска, Мытищ, Архангельска, Лесосибирска, Петербурга, Волгограда, Темиртау, Ижевска и других городов. По итогам смотра «Коляда-Plays» жюри выберет лауреатов в номинациях «Лучший режиссер», «Лучший актерский ансамбль», «Лучший актерский дуэт» и «Лучшая мужская и женская роль».
Режиссер Александр Черепанов в 2019 году уже становился лауреатом «Коляда-Plays» со спектаклем Молодежного театра «В Москву — разгонять тоску» и «Галатеей Собакиной» по пьесе Ирины Васьковской в театре «Манекен».
На фото: спектакль «Лолита», Mini Театр, Челябинск
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