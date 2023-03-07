«Юный человек театра» впервые стал частью X международного театрального фестиваля-лаборатории спектаклей малых форм «CHELоВЕК ТЕАТРА».
«„Юный человек театра“ задумывался как продолжение театрального семинара РМК. Это проект для школьников, которые будут поступать в театральные вузы страны. Цель — подготовить к вступительным экзаменам, чтобы им было комфортно проходить творческие задания, чтобы раскрепостить их, чтобы дети почувствовали себя более уверенно в театральной среде», — комментирует ведущий специалист управления социальной политики РМК Анна Олейник.
В проекте приняли участие коллективы Respect (Карабаш), «Элегия» (Коркино), «Встреча» (Орск), «Мираж» (Кыштым) и «Окно» (Кыштым). В течение четырех дней школьники посетили мастер-классы «Пластическое воплощение системы Чехова», «Вне предлагаемых обстоятельств», «В. В. В.» (внимание, воображение, взаимодействие), «Импровизация и игра».
«Поскольку театральный семинар РМК показывает прекрасные результаты — дети определяются, идут в профессию, уже есть артисты, которые работают в театрах, многие поступили в престижные вузы, — мы предложили провести следующий этап профориентации. Еще больше им поможет определиться просмотр, прослушивание специалистов, работа на тренингах — все это облегчает выбор профессии», — говорит художественный руководитель театрального фестиваля-лаборатории Евгений Гельфонд.
За последние пять лет 18 выпускников театральных семинаров, организованных РМК, стали студентами профильных вузов и колледжей.
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