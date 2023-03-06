Траттория «Моцарелла» открывается в середине марта в жилом комплексе «Ньютон» на северо-западе Челябинска. Сообщение об этом появилось в пабликах заведения.
«Да, мы открываем новое заведение на Академика Макеева, 26. Первая пиццерия на Пушкина и небольшая доставка-самовывоз на проспекте Победы тоже работают, но в новом месте будет полноценный ресторан на 20 мест», — подтвердила Первому областному информагентству директор «Моцареллы» Дарья Казанцева.
Шеф-повар пиццерии-траттории Гаэтано Дзамбито сообщил, что к открытию «Моцареллы» в «Ньютоне» готовится обновленное меню. В частности, новый вид пиццы с песто, «Маргариты», «Четыре сыра», антипасты и шоколадно-фисташковый муссовый десерт. Сам Гаэтано останется шеф-поваром и будет «мигрировать туда-сюда» и управлять новым заведением.
Открытие «Моцареллы» в «Ньютоне» запланировано на середину марта.
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