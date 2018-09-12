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/ Смотрите на 1obl.tv прямую трансляцию караоке-конкурса среди известных персон Челябинска

Смотрите на 1obl.tv прямую трансляцию караоке-конкурса среди известных персон Челябинска

Участники медиафорума предстанут в новом амплуа.
сегодня в 11:55
  |  Культура

В среду, 12 сентября, на сцену челябинского ночного клуба поднимутся участники «Инфорума», который сейчас проходит на Южном Урале. Журналисты и редакторы исполнят свои любимые песни. По признанию участников, чаще всего из колонок прозвучит шансон.

За победу будут бороться 10 человек, вне конкурса выступят 5 приглашенных гостей. Конкурс «Журналисты поют» пройдет в формате телешоу «Три аккорда». Участники исполнят песни в стиле шансон. Их выступления оценит профессиональное жюри. — рассказали сайту «Первый областной» в Союзе журналистов России.

Всех участников ждут подарки от регионального союза журналистов и спонсоров мероприятия. Победители получат возможность записать свою песню на профессиональном оборудовании.

Сегодня, 12 сентября, сайт «Онлайн ТВ» проведет трансляцию любительского песенного конкурса. Зрители могут посмотреть на медийных личностей и поболеть за своих любимчиков. Начало в 20 часов.

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