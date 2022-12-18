Традиционный предновогодний концерт «Торжество классики» состоялся в Челябинске

Перед зрителями выступили солисты Большого театра

17 декабря в Челябинске в Концертном зале им. С. С. Прокофьева состоялся традиционный предновогодний концерт «Торжество классики». На сцене, украшенной живыми цветами, выступили солисты Большого театра Ольга Селиверстова и Алексей Татаринцев под аккомпанемент государственного симфонического оркестра Челябинской области, передает журналист ИА «Первое областное».

Талантливые певцы исполнили для челябинцев арии из известных опер и оперетт Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Иоганна Штрауса, Петра Чайковского и других известных классических композиторов. Прозвучали в исполнении челябинского симфонического оркестра и знаменитые вальсы Штрауса-младшего.







«Для этого концерта мы выбрали самые главные оперные хиты. Программа была праздничной, как брызги шампанского, ни одной грустной песни. Я вообще люблю все оперы и арии из них, и на этом концерте получился прямо сборник золотых хитов»,— рассказала журналистам Ольга Селиверстова.

Также артистка отметила, что в Челябинске очень теплая публика и потрясающий оркестр, поэтому выступать здесь для нее большое удовольствие.

На концерте побывала основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер.







«Эта замечательная традиция, когда мы собираемся в этой филармонии и празднуем наступление Нового года вот этим торжеством классики. Наша филармония всегда преображается, у нее получается не только такое новогоднее убранство, но и, конечно, традиционно живые цветы. Поэтому, наверное, так много женщин приходят в зал, чтобы увидеть среди зимы обилие живых цветов. Но главный „цветник“, конечно же, был на сцене»,— отметила общественный деятель.