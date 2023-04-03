Тотальный диктант в Челябинске совмещен со сбором батареек В 2023 году всеобщий тест на грамотность связан с экологической темой



На всех площадках Тотального диктанта в Челябинске — а их в этом году 26 — будет организован сбор крышечек и батареек. Можно принести их с собой и сдать куратору площадки. Кроме того, будут отданы на переработку все невостребованные бланки для диктанта, которых обычно остается прилично.



«Ежегодно для диктанта печатают около 200 тысяч бланков. Это примерно 30 деревьев. В 2018 году организаторы задумались, как можно компенсировать природе эти затраты. Тогда и была придумана аллея Тотального диктанта, которую высаживают ежегодно с 2018 года в разных городах. Кстати, первая аллея Тотального диктанта появилась именно в Челябинске. Здорово, что мы имеем возможность не останавливаться на этом, и спасибо «Разделяйке», что помогают нам в этом году сделать акцию более экологичной», — отмечает координатор акции в Челябинске Анна Минибаева.



В этом году Тотальный диктант в Челябинске впервые напишут на площадке #НЕМУЗЕЙМУСОРА, текст здесь прочитает замминистра экологии Челябинской области Сергей Лавров. После диктанта в #НЕМУЗЕЙМУСОРА будут проведены экскурсия и мастер-класс по изготовлению брелоков из полистирола с изображением логотипа Тотального диктанта.

Текст для Тотального диктанта 2023 года, который состоится в Челябинске и во всех городах России 8 апреля , написан журналистом, финалистом премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и «НОС» Василием Авченко из Владивостока и посвящен русскому путешественнику, писателю, исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву. Челябинские активисты решили провести в этот день экологическую акцию.На всех площадках Тотального диктанта в Челябинске — а их в этом году 26 — будет организован сбор крышечек и батареек. Можно принести их с собой и сдать куратору площадки. Кроме того, будут отданы на переработку все невостребованные бланки для диктанта, которых обычно остается прилично.«Ежегодно для диктанта печатают около 200 тысяч бланков. Это примерно 30 деревьев. В 2018 году организаторы задумались, как можно компенсировать природе эти затраты. Тогда и была придумана аллея Тотального диктанта, которую высаживают ежегодно с 2018 года в разных городах. Кстати, первая аллея Тотального диктанта появилась именно в Челябинске. Здорово, что мы имеем возможность не останавливаться на этом, и спасибо «Разделяйке», что помогают нам в этом году сделать акцию более экологичной», — отмечает координатор акции в Челябинске Анна Минибаева.В этом году Тотальный диктант в Челябинске впервые напишут на площадке #НЕМУЗЕЙМУСОРА, текст здесь прочитает замминистра экологии Челябинской области Сергей Лавров. После диктанта в #НЕМУЗЕЙМУСОРА будут проведены экскурсия и мастер-класс по изготовлению брелоков из полистирола с изображением логотипа Тотального диктанта.

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