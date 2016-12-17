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Смотрите на 1obl.tv предновогоднее выступление камерного оркестра

Смотрите на 1obl.tv предновогоднее выступление камерного оркестра
торжество , ажиотаж , концерт , трансляция
19.12.2016 17:24:51

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Время новостей от 21.12.2016

Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

Торжественный музыкальный вечер назвали концертом с цветами.

Выступление камерного концерта, каждый год вызывающее ажиотаж среди челябинцев, состоится сегодня. Концерт с цветами начнется в 18:30. Прямую трансляцию музыкального торжества покажет сайт «Первый областной».

Ежегодно жители Челябинска получают музыкальный подарок от филармонического камерного оркестра «Классика». Предновогодний концерт, названный исполнителями торжеством, призван познакомить слушателей с классическими произведениями в каноническом исполнении оркестра. При этом гостям предлагают не обычное выступление, а концерт с цветами.

— Слушателей «Торжества классики» ожидает встреча с музыкой в концертном зале, украшенном множеством живых цветов: роз, орхидей, гвоздик, лилий. Благоухающий интерьер создает атмосферу торжества, усиливая эмоциональное впечатление гостей вечера от исполняемых произведений. Также на сцену выйдут вокалисты филармонии, предоставляя зрителю возможность оценить все разнообразие и богатство музыкальных жанров,— рассказали сайту «Первый областной» в Челябинской филармонии.

Концерт «Торжество классики» начнется в 18:30. Прямая трансляция культурного события будет доступна на сайте «Первый областной» в разделе «Онлайн-ТВ».

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