Смотрите на 1obl.tv предновогоднее выступление камерного оркестра

Торжественный музыкальный вечер назвали концертом с цветами.
Выступление камерного концерта, каждый год вызывающее ажиотаж среди челябинцев, состоится сегодня. Концерт с цветами начнется в 18:30. Прямую трансляцию музыкального торжества покажет сайт «Первый областной».
Ежегодно жители Челябинска получают музыкальный подарок от филармонического камерного оркестра «Классика». Предновогодний концерт, названный исполнителями торжеством, призван познакомить слушателей с классическими произведениями в каноническом исполнении оркестра. При этом гостям предлагают не обычное выступление, а концерт с цветами.
— Слушателей «Торжества классики» ожидает встреча с музыкой в концертном зале, украшенном множеством живых цветов: роз, орхидей, гвоздик, лилий. Благоухающий интерьер создает атмосферу торжества, усиливая эмоциональное впечатление гостей вечера от исполняемых произведений. Также на сцену выйдут вокалисты филармонии, предоставляя зрителю возможность оценить все разнообразие и богатство музыкальных жанров,— рассказали сайту «Первый областной» в Челябинской филармонии.
Концерт «Торжество классики» начнется в 18:30. Прямая трансляция культурного события будет доступна на сайте «Первый областной» в разделе