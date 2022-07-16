Сегодня, 16 июля, в Златоусте состоялось торжественное открытие V Всероссийского Бушуевского фестиваля — фестиваля украшенного холодного оружия. Мероприятие проходит на территории, прилегающий к ТРК «Тарелка». Для гостей работают деревня кузнецов, где показывают, как ковать оружие, а также площадка «оружейников» — там рассказывают о гравюре и других способах украшения ножей и сабель, передает журналист ИА «Первое областное».
В честь открытия фестиваля на площадке около ТРК проходит праздничный концерт. Перед гостями выступают различные танцевальные коллективы, а также музыканты. За пределами сцены гости фестиваля исполняют частушки.
Для малышей организовали увлекательные мастер-классы, а для взрослых — выставку изделий и ярмарку. Кроме того, каждый желающий может попробовать себя в роли подмастерья кузнеца и принять участие в изготовлении холодного оружия.
А еще в этом году на фестиваль привезут самый большой в мире офицерский кортик, который изготавливали на протяжении пяти лет. Сфотографироваться с ним могут все желающие гости фестиваля.
В этом году V Всероссийский Бушуевский фестиваль будет проходить два дня — 16 и 17 июля.
Возрастное ограничение 6+.