Только девять челябинцев написали Тотальный диктант на отлично

Грамотность проверили 844 человека

В начале апреля состоялся Тотальный диктант. В Челябинске его очно написали 844 человека на 26 площадках. Отлично получили только девять.







В 2022 году для диктанта выбрали главу «Июль» из еще не дописанного романа Марины Степновой «Девятисотый».

«Текст в этом году традиционный для диктанта. С полными развернутыми предложениями, с многообразными синтаксическими конструкциями. Много деепричастных оборотов, однородных членов предложения. Именно в них было больше всего ошибок», — рассказала председатель городской проверяющей комиссии Ирина Голованова.

Работы участников анализировали филологи-волонтеры. Каждый диктант вычитывали дважды, а отличников проверяли минимум по три раза.





Результаты появятся в личных кабинетах на totaldict.ru после 12 апреля. А с 13 по 16 апреля на сайте можно будет посмотреть разбор текста экспертами, которые назовут самые частые ошибки и разберут спорные моменты.