Точную копию Челябинска воссоздадут в Minecraft

Показываем, как сейчас выглядит виртуальный город

Точную копию Челябинска воссоздадут в игре Minecraft. Сейчас участники проекта Build The Earth уже построили часть центра. Мы посмотрели как идет строительство и прогулялись по виртуальной Кировке.







Улица Кирова

Пока на открытом сервере игроки возвели проспект Ленина от Цвиллинга до Лесопарковой, пешеходную часть Кировки и Театральную площадь. В игре пока построили Молодежный театр и театр оперы, Челябинск-сити, ТРК «Урал» и несколько других достопримечательностей. Зайти ни в одно здание нельзя, только любоваться снаружи. Город только строят, его планируют воссоздать полностью: вместе со всеми улицами и жилыми домами.





Молодежный театр

Виртуальный город открыт для всех желающих. Чтобы прогуляться по нему, нужна только лицензионная копия Minecraft на компьютере или смартфоне.





Театр драмы

Челябинск — не единственный город на игровом сервере. Строительство еще идет, но уже сейчас можно посетить Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Уфу, Одессу, Киев, Баку и еще несколько десятков городов.





ТРК «Урал»



Главная цель проекта Build The Earth — перенести в Minecraft весь мир, в проекте участвуют более шести тысяч игроков. Россию и страны СНГ строят студенты и школьники из команды CIS, о прогрессе они рассказывают в своем паблике «Вконтакте».





Есть даже «Макдональдс». До сих пор с буквой «М»

В виртуальных городах уже проводят массовые мероприятия. Например, в кубической копии Санкт-Петербурга прошел свой фестиваль «Алые Паруса».