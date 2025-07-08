«Точка удивления»: в библиотеке Златоуста появился театр, где играют сами читатели

Проект направлен на социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями здоровья





В Златоустовском филиале Челябинской областной специальной библиотеки для слабовидящих и слепых начал работу кукольный театр. Уникальность проекта в том, что участие в постановках принимают сами читатели библиотеки — участники творческого объединения «Точка удивления», сообщает сайт театра.

Первым спектаклем стала знакомая с детства сказка «Репка», которую показали маленьким зрителям — дошкольникам из Златоуста.

После выступления детей ждал интерактив: они с удовольствием помогали собирать «урожай» овощей, а затем попробовали себя в роли художников и мастеров — на мастер-классе ребята создавали собственные книжки-раскраски по мотивам сказки.

«Инициатива направлена на социальную адаптацию и интеграцию людей с ограниченными возможностями здоровья в общество через искусство и творчество. Кукольный театр предоставляет платформу для самовыражения, развития коммуникативных навыков и повышения самооценки участников», — рассказала директор областной специальной библиотеки для слабовидящих и слепых Кристина Пименова.

Автор: Ксения Максимовских