Телеведущая Елена Малышева поздравила челябинца с поступлением в ординатуру

Григорий Романюго завершит обучение в Санкт‑Петербурге

Телеведущая Елена Малышева поздравила челябинского выпускника Григория Романюго с поступлением в санкт-петербургскую ординатуру НМИЦ психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева.



Григорий встретился с телеведущей на Московском урбанистическом форуме. Елена попросила парня протестировать оборудование, на котором учатся будущие врачи, и пожелала удачи в учебе.

Будущий невролог до этого окончил Южно-Уральский государственный медицинский университет. Григорий — врач в четвертом поколении: его бабушка, мама, отец и дед тоже работают медиками.