Телеканал ОТВ запускает новый проект к 90-летию Челябинской области

Все работы рассказывают об истории родного края

В четверг, 15 февраля, в день годовщины падения метеорита в мультимедийном парке «Россия — моя история» будет презентован новый проект телеканала ОТВ, реализованный совместно с министерством культуры Челябинской области и «Киноцентром имени С. А. Герасимова». Документальные фильмы телеканала объединятся в серию под названием «ОТВ. Док». Фильмы весь год будут транслировать жителям Челябинской области в городах и селах.

По словам организаторов, проект призван рассказать об истории родного края, его героях и о том, чем гордятся южноуральцы.





«Эти фильмы — победители всероссийских и международных конкурсов. Все проекты и военно-патриотические, и социально-значимые, направлены на то, чтобы люди знали историю области: о наших людях, героях, ветеранах. Мы хотим ориентировать этот проект на школьников и студентов, чтобы они гордились областью, людьми, которые здесь жили или живут», — отмечает заместитель генерального директора «Первого областного» по телевизионному вещанию Оксана Шевченко.

Показ первого фильма под названием «Челябинский метеорит. Новая тайна» представит историю эксперимента уральских ученых по поиску других фрагментов космического тела на дне озера. Режиссером фильма выступила редактор программы ОТВ «Время новостей. Итоги» Анастасия Плотникова. Зрителями станут школьники и студенты Челябинска.

В течение всего года фильмы будут показывать в школах, библиотеках и культурных центрах, организуют встречи с авторами и их героями. Кроме фильма про метеорит южноуральцам покажут: лучшую журналистскую работу 2023 года «Лаборатория Б», «Зайцев. Отступать некуда», «Дети концлагерей», «Революция. Как пережили февраль».

Отдельно Оксана Шевченко отмечает, что надеется подобным проектом приобщить молодежь к журналистике.