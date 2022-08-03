Телеканал «Моя Планета» запустил проект «А дома лучше» о путешествиях по России. Ведущий Андрей Понкратов ищет аналоги мировых достопримечательностей в нашей стране.
«Андрей хочет показать зрителям невероятное природное богатство нашей страны. В этом смысле Челябинская область с ее фантастическим разнообразием и красотой ландшафтов — настоящий Клондайк для съемок. И конечно, российские путешественники непременно должны это богатство увидеть», — отметил главный редактор телеканала «Моя планета» Николай Табашников.
Съемки проходили в июне 2022 года в разных уголках Южного Урала: в Челябинске, Магнитогорске, Сатке на Айских притесах, напоминающих Гранд Каньон, в Кыштыме, где находится «Уральский Бали», в Карабаше и Миассе.
Премьера нового фильма серии «А дома лучше» состоится 24 августа в 19:30 на большом экране в московском парке «Зарядье» в рамках фестиваля Русского географического общества.
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