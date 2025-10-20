Театры пяти городов приедут в Челябинск на фестиваль Милосердова

Спектакли будут идти с 4 по 8 ноября

Челябинск в 14-й раз примет межрегиональный фестиваль-конкурс актерских работ имени В. Милосердова. С 4 по 8 ноября театры разных городов страны сыграют на сценах Нового художественного театра, драмы, Камерного и театра «Скарабей», сообщают в региональном Минкульте.

Постановки покажут театры Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Магнитогорска и Златоуста. Откроет фестиваль театр-студия «Колесо» Екатеринбурга спектаклем «Письмо» (16+) по одноименному рассказу Шукшина. На следующий день НХТ покажет «Путь скомороха» (12+), Магнитогорский драмтеатр — «Временную связь» (12+), Камерный театр — «Аэлиту» (12+), а «Театральный особнякЪ» из Москвы — постановку «Дмитрий Артис. Дневник добровольца» (12+).

В четверг, 6 ноября, златоустовский театр «Омнибус» сыграет «Верить и ждать. Уроки мужества» (12+), а Камерный — спектакль «Знакомый ваш Сергей Есенин» (12+). В пятницу театральный коллектив «Подруженьки» из Санкт-Петербурга отыграет постановку «Архангельские сказки» (16+), Камерный театр — «Жену-еврейку» (16+), а Театр Наума Орлова — «Медного всадника» (16+).

Закроет фестиваль театр песка и теней «Скарабей» спектаклем «Посторонним В» (16+).