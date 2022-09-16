Театру современного танца в Челябинске исполнилось 30 лет

Юбилейный вечер состоится 19 сентября в Молодежном театре

Знаменитому на весь мир челябинскому Театру современного танца в этом году исполнилось 30 лет. Коллектив является дважды лауреатом «Золотой маски» в номинации «Лучший спектакль современного танца» за спектакли «Зарисовки с натуры» (постановщик Ольга Пона, 2001), «Ожидание» (постановщик Ольга Пона, 2003).

«За 30 лет создано 90 спектаклей. Театр гастролировал и принимал участие в фестивалях в 30 городах России и в 23 странах мира. Коллектив 17 раз становился номинантом «Золотой маски» (в 36 номинациях) и дважды ее получал», — подсчитала пресс-секретарь Театра современного танца Татьяна Марьина.

«Станцевать свою жизнь» — так называется юбилейный концерт, который состоится в понедельник, 19 сентября, на сцене Молодежного театра. Это коллаж, составленный из фрагментов спектаклей разных лет. Среди них ставший легендой спектакль «Ожидание» в исполнении артистов, которые в 2002 году танцевали премьеру, а также фрагменты спектаклей «Бегущие» и «Дюймовочка», «Игроки» и «Апокриф», «Поцелуй меня дважды», «Светлое прошлое» Владимира Поны.

Об истории театра, разочарованиях и открытиях, победах и волшебстве современного танца мы поговорили с художественным руководителем театра, человеком, стоявшим у его истоков, Ольгой Пона. Разговор опубликуем на днях.