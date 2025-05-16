Театральный сезон в Челябинской драме закроют гости из Тулы

Гости привезут три спектакля, в том числе про СВО

В конце июня в Челябинском драмтеатре с гастролями выступят артисты Тульского государственного ордена Трудового Красного Знамени академического театра драмы имени М. Горького. На Южный Урал привезут три истории: «Свадебное платье для аксолотля. Сны», «Пиковую даму» и «Собаку на сене». Все спектакли уже появились в афише на сайте челябинского театра.

Первыми, 27 июня, покажут этюды эпохи СВО «Свадебное платье для аксолотля. Сны» (12+). Это один из первых в России спектаклей, посвященных событиям специальной военной операции. В истории соединяются современная история России, образ загадочного аксолотля и народный подвиг. За главный образ взяли аксолотля — обитающую в воде личинку некоторых видов саламандр, которая может размножаться, не превратившись во взрослую особь.

«Аксолотль вообще не склонен становиться взрослым, если только не случится засуха и его водоем не пересохнет. В нашем спектакле аксолотль служит символом некоторых инфантильных представителей поколения тридцатилетних. Другая часть этого же поколения способна на любые жертвы», — делятся гости из Тулы.

Затем, 28 июня, артисты сыграют «Пиковую даму» (16+) по роману Пушкина. В мистической истории переплетены три судьбы: старой графини, военного инженера немца Германна и бедной воспитанницы Лизы. Тульский театр представит свой вариант развития событий знаменитой повести.

Завершатся гастроли комедией «Собака на сене» (12+). Испанские страсти разгорятся на челябинской сцене: в истории переплетаются чувства, интриги, обманы. Главный герой Теодоро ухаживает то за служанкой Марселой, то за вдовой графиней Дианой. Связанная сословными предрассудками, Диана не может дать волю чувствам, а Теодоро все играет роль ловеласа. Перешагнуть гордыню, покориться чувству, не теряя чести и достоинства, — вот путь героев.