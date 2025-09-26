Театральные представления и концерты для жителей Челябинской области пять лет показывает ОТВ

Каждую субботу в эфире телеканала можно видеть лучшие постановки

Пять лет назад телеканал ОТВ совместно с Челябинской государственной филармонией при поддержке министерства культуры региона запустил уникальный проект — «Золотая коллекция культуры Южного Урала». В формате HD зрителям ОТВ доступны лучшие театральные спектакли и неповторимые концерты. Так телеканал сохраняет в цифровом формате любимые многими южноуральцами прекрасные произведения. Редакция информагентства побывала за кулисами проекта и пообщалась с его создателями. О том, какой вклад вносит проект в сохранение и продвижение культурного фонда Южного Урала, — в нашем материале.





Каждую субботу новые выпуски из серии «Золотая коллекция культуры Южного Урала» выходят на телеканале ОТВ. Ценители искусства, не выходя из дома, легко перемещаются между театральными и концертными залами Челябинска. За эти годы зрители «бывали» в театрах драмы, оперы и балета, кукольном, Камерном, зале органной и камерной музыки, концертном зале им. С. С. Прокофьева и на многих других площадках.



Одна из недавних программ для выпуска — знаменитый спектакль «Гроза» по пьесе Александра Островского. Премьера спектакля состоялась в октябре 2016 года. С тех пор постановка объездила массу фестивалей, получила признание жюри международных и всероссийских конкурсов театрального мастерства.

«Спектакль заявлен как репетиция с антрактом. Поэтому на глазах публики происходит вскрытие смыслов и внутренних линий программного произведения, которое знакомо каждому со школьной скамьи. Мы принципиально отказались от каких-то постановочных решений, чтобы донести подлинный смысл до современного зрителя. Всё же главные герои пьесы — Катерина, Тихон, Борис — достаточно молодые люди», — рассуждает режиссер Евгений Гельфонд.





Съемка и запись объемного спектакля дело непростое, вызов для любого профессионала. Для работы над самым небольшим спектаклем требуется не менее двух с половиной кубометров оборудования. Каждый спектакль пишет одновременно семь видеокамер, съемочную площадку опутывает около полукилометра различных кабелей и проводов. Одновременно на площадке работает более десятка специалистов. На съемке в театре НХТ процессом руководит Александра Мальцева, главный режиссер отдела производства информационных программ телеканала ОТВ.





«Перед съемкой спектакля мы заранее тщательно изучаем все материалы о постановке, отсматриваем видео. Это помогает точнее расставить акценты, выбрать наиболее значимые моменты. Во время съемки мы постоянно по внутренней связи общаемся с операторами, корректируем действия. Одна из главных задач, конечно же, монтаж готового материала. Пересматриваются записи со всех камер, выбираем самые эмоциональные моменты», — рассказывает Александра Мальцева.





Так сохраняются лучшие образцы творчества творческих людей нашего времени. Разумеется, просмотр спектакля в записи отличается от посещения театрального зала. Но важно сделать грамотную видеозапись и монтаж съемочного материала постановки. Тогда зритель сможет уловить дух постановки, проследовать вслед за артистами по пути, задуманному режиссером. Формат HD и просмотр на современных больших экранах может подарить телезрителю некий эффект присутствия среди публики в театральном зале.





«Сегодня особенно остро ощущаешь невозможность пересмотреть работы наших талантливых режиссеров. Нет записей спектаклей Тенгиза Махарадзе, Наума Орлова. Спектакли безвозвратно ушли, остались только статьи и воспоминания очевидцев. Команда телеканала ОТВ делает великое дело — сохраняется история театра, история спектаклей», — размышляет режиссер Евгений Гельфонд.





«Общаясь с коллегами из других регионов нашей страны, ты понимаешь, что это уникальный творческий проект, аналогов которому не существует на региональных уровнях. Ежегодно Челябинская филармония совместно с телеканалом ОТВ записывает 18 драматических спектаклей, хореографических постановок и, конечно же, концертов классической музыки. Были записаны концерты с мировыми звездами классической музыки Денисом Мацуевым, Юрием Башметом, Борисом Березовским, Дмитрием Маслеевым. Но самое главное, что эта программа направлена на популяризацию творческих коллективов и исполнителей именно из нашего региона», — поясняет заместитель генерального директора по развитию Челябинской государственной филармонии Михаил Зацепин.





Лучше сказать: смотрите программу «Золотая коллекция культуры Южного Урала» по субботам на телеканале ОТВ. А уже в ближайшую субботу, 27 сентября, в 12:15 телезрители увидят запись концерта пианиста-виртуоза Бориса Березовского с симфоническим оркестром Челябинской области под управлением Алексея Рубина.