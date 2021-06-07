«Театральная мастерская Юрия Гальцева» открылась в Сатке

В Сатке стартовал новый образовательный проект по обучению актерскому мастерству

Заслуженный артист РФ, художественный руководитель Санкт-Петербургского театра эстрады имени Аркадия Райкина Юрий Гальцев объявил в Сатке о своем проекте, в рамках которого будет организовано обучение актерскому мастерству.

Всем желающим предлагается пройти прослушивание и два отборочных тура. В течение года студенты будут осваивать актерское мастерство, а также учиться вокалу, классическому и современному джазовому танцу, основам пантомимы и клоунады.

Заниматься с начинающими артистами весь год будут сотрудники Челябинского театра драмы. Юрий Гальцев проведет мастер-классы в заключительную неделю сессии. Вместе с ним в Сатку приедут артисты оригинального жанра, хореографы, вокалисты. По итогам годового курса будет создан и показан спектакль.

«Театральная мастерская Юрия Гальцева» — совместный проект Санкт-Петербургского театра эстрады имени Аркадия Райкина, который создан специально для Сатки и реализуется при поддержке Группы Магнезит, Челябинского театра драмы имени Наума Орлова и администрации Саткинского района.