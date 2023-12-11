Театр современного танца представляет премьеру спектакля «TWOПицца»

И это совсем не про две пиццы и не про тупицу

18 декабря на сцене театра «Манекен» состоится премьера спектакля Челябинского театра современного танца «TWOПицца» (12+) в постановке хореографа Артема Сущенко, танцовщика театра.



Как объясняет сам хореограф-постановщик, название родилось из игры слов и смыслов: пицца — это еда на скорую руку с начинкой из всего, что под рукой. Внутренне содержание человека — это тоже своего рода начинка из всего, что выбирает он сам. Две пиццы в его понимании — это мужчина и женщина. Таким образом, это спектакль — об отношениях людей, гармонии или дисгармонии в их союзе, а также об искажениях самого понимания любви. Так что про тупицу речь косвенно тоже пойдет: это тот, кто вольно или невольно уничтожает совершенство природы.



«В этой истории — тяжелые вопросы, но легкая, местами переходящая в фарс ирония по отношению к нам самим и человеку будущего — homo digitalis», — так сформулирована идея спектакля.



О том, как мы сами искажаем и маскируем свою жизнь историями для соцсетей, как деформируем и скрываем настоящее, сокровенное, — еще один новый спектакль Театра Ольги Пона «@pocr#ff» («Апокриф», 12+), авторы которого — хореографы Мария Грейф и Андрей Зыков. Эту работу представят в тот же вечер в «Манекене».

