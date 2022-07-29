Новый сезон первым в Челябинске открывает Театр кукол имени Вольховского. 7 августа играют спектакль «Три поросенка».

Обновленный внутри до неузнаваемости (внешний облик остался прежним), Театр кукол опубликовал афишу на август. Новый театральный сезон начинается со спектаклей для самых маленьких: «Три поросенка», «Гуси-лебеди», «Колобок». «Три поросенка» — это спектакль в постановке главного режиссера Театра кукол Александра Борока, где поросята играют в «Трех мушкетеров», «Трех толстяков» и «Трех богатырей», но в конце концов с волком пришлось разбираться, как в классическом сюжете.

Большая часть спектаклей доступна по Пушкинской карте.

Возрастное ограничение: 0+