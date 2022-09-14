Театр.doc привезет в Екатеринбург спектакль «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» Это вторая в России постановка после Челябинского Камерного театра



Первая публичная читка пьесы состоялась в Театре.doc в июле 2019 года, главные роли исполнили Максим Суханов и Юлия Ауг. Премьера спектакля в Москве состоялась через год — 27, 28 февраля 2022 года и собрала хорошую прессу. Своими впечатлениями делились актеры Александр Филиппенко, Анатолий Белый, Елена Ксенофонтова, Анастасия Введенская, писательница Алла Гербер. Они отмечали глубину, тонкую иронию и потрясающе точное попадание в болевую современную историю. В спектакле заняты Антон Кукушкин, Ефим Михайлов, Анастасия Лебедева, Александр Калугин, Владимир Гасанов.



Как пишут Европейско-азиатские новости, автор пьесы



«Это пьеса о преступной пластичности человеческой психики, о готовности в определенных условиях воспроизвести самые опасные практики тоталитарного прошлого, которое никуда не ушло: оно овладевает настоящим и намеревается стать будущим. В пьесе показано, как легко человек становится тираном и как послушно окружение позволяет ему таковым стать», — так описывают содержание спектакля в афише театра.



Гастроли Театра.doc состоятся на сцене «Синара Центра» 23 сентября. Билеты — от 500 рублей. 18+.

23 сентября московский Театр.doc представит в Екатеринбурге спектакль «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» по пьесе Артура Соломонова. Мировая премьера состоялась в Челябинском Камерном театре в феврале 2021 года.Первая публичная читка пьесы состоялась в Театре.doc в июле 2019 года, главные роли исполнили Максим Суханов и Юлия Ауг. Премьера спектакля в Москве состоялась через год — 27, 28 февраля 2022 года и собрала хорошую прессу. Своими впечатлениями делились актеры Александр Филиппенко, Анатолий Белый, Елена Ксенофонтова, Анастасия Введенская, писательница Алла Гербер. Они отмечали глубину, тонкую иронию и потрясающе точное попадание в болевую современную историю. В спектакле заняты Антон Кукушкин, Ефим Михайлов, Анастасия Лебедева, Александр Калугин, Владимир Гасанов.Как пишут Европейско-азиатские новости, автор пьесы Артур Соломонов очень рад, что спектакль увидят в Екатеринбурге, «самом свободном городе страны».«Это пьеса о преступной пластичности человеческой психики, о готовности в определенных условиях воспроизвести самые опасные практики тоталитарного прошлого, которое никуда не ушло: оно овладевает настоящим и намеревается стать будущим. В пьесе показано, как легко человек становится тираном и как послушно окружение позволяет ему таковым стать», — так описывают содержание спектакля в афише театра.Гастроли Театра.doc состоятся на сцене «Синара Центра» 23 сентября. Билеты — от 500 рублей. 18+.

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