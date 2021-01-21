Танцующие камни, похороны Сталина и полная импровизация: какие театральные премьеры ждут нас в феврале

Готовимся идти в Камерный, Театр оперы и балета, Молодежный и не только

Похороните меня за Иосифом Виссарионовичем

Камерный театр

26 и 27 февраля, 18:00, 16+

Билеты от 200 рублей



Фото с первой читки пьесы в рамках фестиваля «Камерата» в 2019 году

В Камерном театре в конце февраля представят одиозный спектакль «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». Это трагифарс, написанный драматургом Артуром Соломоновым совсем недавно, в 2019 году. Пьеса наделала много шума, ее опубликовали на «Снобе» и несколько раз читали в разных театрах по всей стране. В том числе и у нас, актеры Камерного под руководством режиссера Олега Хапова в рамках «Камераты — 2019». И так хорошо прочитали, что начали готовить полноценную постановку.

В пьесе сюжет завязан в сюжете: столичный театр решает сделать смелый спектакль о Сталине. Роли распределены, декорации установлены, актеры почти выучили текст. И вдруг на одной из репетиций выясняется, что действом заинтересовался президент РФ. И уже смотрит прямую трансляцию с подмостков театра, не отрываясь от обеда. И покашливает, потому что недоволен, как тут разыгрывают жизнь и смерть его «предшественника». Все начинают суетиться, тревожиться, делать выводы, искать лазейки, вставать в позу, проворачивать дельца или отрешенно скрещивать руки на груди. В общем, как и сейчас.

В Камерном постановкой занимается Виктория Мещанинова, главный режиссер. Репетиции уже идут, но хитрецы «сокамерники» ни малейшей фотографии не опубликовали. Премьера назначена на 26 февраля, поближе к годовщине смерти Кобы. А могли бы и раньше. К слову, Артур Соломонов обещал приехать на премьеру в тот театр, который первым поставит пьесу. Приятно, что это будет наш Камерный.

Пластическая легенда «Трованты»

Молодежный театр

24 января, 18:00, 16+

Билеты 350—450 рублей





«Трованты» — это когда актеры Молодежного танцуют под руководством хореографов Театра современного танца. Необычный для Молодежного театра пластический спектакль презентуют уже в это воскресенье. Хотя почему необычный, ведь главный режиссер Иван Миневцев чуть ли не декларативно провозгласил территорию театра местом, «где может происходить буквально вcё».

«Трованты» — это мифические живые камни из скандинавских (и румынских) легенд. По преданию, в камнях живут злые духи, которые похищают души людей и заточают их в булыжники, пополняя свою каменную колонию. И вот однажды девушку из бедной деревушки предают любимые и она обращается к камням за наказанием или справедливостью — тут уж решайте сами.

Эту историю поставили режиссеры-хореографы Владислав Морозов и Елена Пришвицына из Театра Ольги Пона.

«Давно витала мысль сделать пластический спектакль на артистов драматического жанра, потому что они по-другому двигаются, по-другому мыслят, нежели танцовщики. Они могут общаться друг с другом с помощью взгляда, им не приходится объяснять состояния, в которые они должны погрузиться. Нам хотелось не столько креатива, сколько красоты, телесной эстетики, более яркого проявления эмоций, отношения — того, чего немного не хватает нам в нашей работе с хореографами. А Скандинавия привлекла своей холодностью и мистичностью, большим количеством легенд, мифов и преданий», — поделились постановщики.

Волшебный мир между сном и реальностью создал известный сценограф Антон Сластников (кажется, он сделал все прекрасное, что показывали нам театры в последнее время, особенно Spocky Noki, мы предвзяты, простите). Облик персонажей «сочинила» художник по костюмам Елена Хохлович.

После премьеры «Трованты» будут показаны 30 января, 10 и 16 февраля, 17 марта.

«Дон Кихот» не покладая ног

Театр оперы и балета

13 и 14 февраля, 18:00, 12+

Билеты от 400 рублей



Фото с одной из репетиций Театра оперы и балета. Солируют Лири Вакабаяси и Кубаныч Шамакеев

Новая хореографическая редакция старой истории Мариуса Петипа (классика русского балета) и композитора Людвига Минкуса по версии главного балетмейстера челябинского театра Юрия Выскубенко. Сюжетная линия осталась канонической: Китри и Базиль любят друг друга, но суровый отец девушки хочет выдать ее за богача. И только великая воля мимо проходящего рыцаря Дон Кихота подарила всем счастье. Выскубенко привнес в классическое действие несколько новых элементов. Во-первых, сумел уместить три балетных акта в два. А еще добавил авторские танцы цыганки, тореадора и джигу трех матросов.

Спектакль готовили год: репетировали танцы и новые адажио, монтировали декорации и подшивали костюмы. С ними, кстати, очень интересно. Новая постановка Дон Кихота стала возможной благодаря сотрудничеству нашего театра с Большим московским. Именно его сценическое оформление и костюмы будут использоваться в балете. Конечно, декорации Большого театра даже по размерам не очень подходили южноуральскому Театру оперы и балета. Но мастерам челябинской сцены удалось решить все сложности. Это стало своеобразной данью памяти сценографу Сергею Бархину, который был автором декораций. К сожалению, художник навсегда остался в коронавирусном 2020-м.

Премьера нового челябинского «Дон Кихота» состоится 13 и 14 февраля. А когда еще презентовать самый любимый балет о любви, если не в День всех влюбленных.

Драмалеты

Новый Художественный театр

5 и 6 февраля, 18:00, 18+

Билеты 350 рублей





Не знаем точно, придумано слово «драмалеты» или оно действительно есть, но в НХТ так называют короткие драмы в один акт. А чтобы вечер не переставал быть томным, за один вечер презентуют сразу два драмалета. Первый — мини-пьеса «Адреналин» Александра Молчанова, о девушках в большом городе. О том, что каждый выживает как может. А чем сердце успокоится, это вы уже на спектакле узнаете. Второй драмалет (а у этого слова, в принципе, есть единственное число?) — «Маленькая камерная пьеса» Бригитты Швайгер. Остросюжетная и весьма клаустрофобичная драма о женском неравенстве, когда в общественном туалете сытой Европы молодая обеспеченная девушка вдруг сталкивается с противоположностью. Режиссирует обе постановки Евгения Зензина (это она сделала красивую «Малахитовую шкатулку»). В ролях: Наталья Шолохова, Татьяна Тихомирова, Анна Вохменцева, Мария Кристовер, Алена Лугова.

Платоновы тела из музыки, слов и движений

Mini-театр

31 января, 19:00, 18+

Билеты 500 рублей



Вот так выглядели пробные эксперименты «Шальфеи» и Петра Соломонова, участника Mini-театра

В самом частном театре Челябинска необычная и очень спонтанная премьера, своего рода эксперимент. Одновременно на сцене все будут импровизировать и реагировать друг на друга — музыканты, танцоры и актеры. Перформанс основан, неожиданно, на диалогах Платона. А точнее, на третьей тетралогии «Пир, или О благе». Там философ рассуждает о любви идеальной, божественной и человеческой. И заметьте то, что мы привыкли называть платонической любовью, никакого отношения к Платону и его любви не имеет. На сцене Mini-театра сольются в любви невероятные музыкальные эксперименты группы «Шальфеи» и фрагменты платоновских диалогов, вложенные в уста актеров театра. И если тексты актеров все-таки срежиссированы, то что будут играть феи «Шальфеи» — это абсолютный сюрприз даже для них самих.

В Mini-театре не назначают режиссеров, поэтому подробности нам рассказывал один из участников проекта Александр Черепанов (это он поставил «В Москву — разгонять тоску» в Молодежном и получил за него «Лучший спектакль» и «Лучшего режиссера» фестиваля «Коляда-Plays — 2019»).

Мы познакомились с ребятами из группы «Шальфеи», и я понял, что вот с ними можно здорово сделать Платона. Их магическая музыка в сочетании с танцевальными экспериментами и текстом поможет нам прикоснуться к древней мудрости и познать, почувствовать божественную сущность любви. Мне бы хотелось, чтобы спектакль разросся в нечто вроде серийного проекта. Если всем будет интересно, если зрители нас поддержат, то можно было бы взять за основу концепцию «платоновых тел» — пяти многогранников, связанных с разными стихиями. И сделать цикл постановок,— делится планами Александр Черепанов.

Чем закончится мистерия «Тела Платона», не знают даже сами создатели. Предполагают, что спектакль будет длиться полтора часа, а там как Платон на душу положит.