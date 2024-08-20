Ансамбль «Урал» стал чемпионом по национальным танцам в Бразилии

Жюри оценивало костюмы, технику, хореографию и подобранную музыку

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Челябинский Государственный академический ансамбль танца «Урал» стал чемпионом мира по народным танцам на ХХ Международном фольклорном фестивале, который проходил в бразильских городах Нова-Прата и Рио-де-Жанейро. За звание лучшего южноуральцы боролись с соперниками из Аргентины, Мексики, Венгрии, Германии, ЮАР и Китая, рассказали в Челябинской филармонии.

Теперь в череде побед «Урала» и награда за «Лучшую хореографию», и победа в чемпионате мира по народным танцам. Кроме того, ансамбль получил приглашение на крупнейшие фестивали Турции и ЮАР в 2025 и 2026 годах.

«Поздравляю коллектив с заслуженной победой. Ваш успех станет примером для гордости. Спасибо за ваш труд, усердие и преданность искусству танца!» — поздравил челябинцев министр культуры области Алексей Бетехтин.

Независимое жюри из Испании, Болгарии, Турции и Бразилии высоко оценило выступление ансамбля за репертуар, технику, костюмы и реквизит, музыкальное сопровождение и, конечно, хореографию.