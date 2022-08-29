Табун единорогов и ожившие картины: как прошел фестиваль «Неискусственно» в Челябинске

Арт-фест продолжится на этой неделе

27 августа на набережной состоялся арт-фестиваль «Неискусственно». В Арт-сквере челябинские художники организовали перформансы и показали, как создают произведения искусства.

Фестиваль начался с парада оживших картин. Восемь артистов загримировали под персонажей известных полотен и спрятали в ящики с рамками. Со стороны кажется, будто у картин выросли ноги.

По набережной друг за другом идут Мона Лиза, Фрида Кало, Ван Гог, Сальвадор Дали, а еще «Девочка с персиками» Валентина Серова, «Крик» Эдварда Мунка и «Сын человеческий» Рене Магритта.

Прохожие тут же обступают артистов со всех сторон, чтобы сделать снимки.

Вместе с картинами по набережной прошлась девушка с сотней голубых шаров в руках. Когда перформанс завершается, шары бесплатно раздают родителям с детьми.

На клумбе напротив сцены стоят девушка и юноша в желтых туниках. Это герои картины Густава Климта «Поцелуй».

Три девушки в белой одежде выходят к холсту и внезапно выливают на себя по ведру краски. Еще одна участница перформанса начинает раскрашивать холст с помощью швабры.

После этого перформанса организаторам пришлось отмывать краску от плитки.

На газоне у сцены пасется табун бумажных единорогов — ровно сто фигурок. Инсталляцию подготовила Александра Ясько, девушка несколько месяцев делала игрушки из папье-маше.





На заборе у недостроенного конгресс-холла висят картины. На холстах цветы, голуби, рыбы и обнаженные девушки. Нет ни единой подписи к работам, аннотация выставки тоже отсутствует.

«Здесь повесили картины челябинских художников, все продается. Есть и мои: темнокожая женщина с кальяном и фигуры на льняных полотнах, обращайтесь», — говорит художник Мария Бикбулатова и протягивает листовку с рекламой арт-школы.

На мосту — ярмарка хэнд-мэйда, под навесом продают букеты цветов, авторскую посуду, свечи и футболки с картинами из коллекции челябинского музея изобразительных искусств.

Рядом — десяток мольбертов с чистыми холстами. Вечером тут проведут пленэр.

Когда кажется, что уже ничего интересного не будет — на сцене появляется балерина в юбке-пачке. Девушка под музыку танцует на пуантах, а художница Кристина Дубровская быстро рисует ее.

Балерина — Екатерина Хомкина-Сафронова, солистка Челябинского театра оперы и балета — танцует сорок минут под палящим солнцем. На улице температура выше 30 градусов. В середине выступления девушка присела на край сцены, чтобы отдышаться и попить воды. Подруга закрывает её от лучей зонтиком. Екатерина снимает с себя розовое болеро — ткань насквозь мокрая от пота.

В Арт-сквере — все равно что на разогретой сковороде. Тем, кто не взял с собой панаму, приходится несладко. Спрятаться от солнца удается только в тени отделения полиции.

Тем временем на площадке начинают работать художники. До конца дня им предстоит создать произведения искусства. Татьяны Каганец пишет девушку, рисующую шахматную фигуру. Рядом Светлана Зарипова выводит масляной пастелью вазу с цветами.

Толпа зевак собралась рядом с Алексеем Гороховым. Он плетет ковёр с портретом Моны Лизы. Художник работает тафтинговым пистолетом — инструмент вбивает пряжу в ткань. Вокруг уже разбросаны красные нити.

Александр Бродарский лепит из глины торс мужчин. Вместо головы у скульптуры — подушка.

Арт-фестиваль «Неискуственно» продолжится и после выходных. Вторая часть фестиваля пройдет на площадке исторического парка «Россия — моя история». До 4 сентября в музее пройдут лекции о том, как создавать и продвигать современное искусство.