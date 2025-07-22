Свыше 300 исполнителей споют в Челябинске под открытым небом

Уже на этой неделе состоится второй фестиваль «Русское поле»

Артисты из Москвы, Карелии, Башкортостана, Сочи, Екатеринбурга, Кургана и городов Челябинской области встретятся в столице Южного Урала, чтобы спеть под открытым небом. Свыше 300 исполнителей примут участие во втором певческом фестивале «Русское поле» (0+), рассказали в филармонии.

Так, 26 июля в Челябинске выступят хор Московского Сретенского монастыря, Челябинский камерный хор имени В. Михальченко, Камерный хор Сочинского концертно-филармонического объединения, Мужской камерный хор Карельской государственной филармонии, Хоровая капелла Республики Башкортостан, Мужской хор «Русские Певчие», Магнитогорская государственная академическая хоровая капелла имени С. Г. Эйдинова, Камерный хор CONTENTO.

В этом году проект приурочили к 80‑летию Великой Победы. Артисты сольются в единый хор и исполнят народные, патриотические и детские песни, в том числе знаменитые «Смуглянка», «На безымянной высоте», «Темная ночь».

Напомним, ведущим фестиваля станет Валдис Пельш.