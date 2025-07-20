Свыше 3,5 тыс. гостей собрал фестиваль «Пламя Аркаима» в Челябинской области

На мероприятие едут целыми семьями со всей страны

В Челябинской области в музее-заповеднике «Аркаим» в эти выходные в 9-й раз проходит фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима». В этом году он собрал около 50 реконструкторов и свыше 3,5 тысячи гостей со всей страны. И это только предварительные данные, подчеркнула общественный деятель Ирина Текслер.

«Многие стремятся сюда приехать, чтобы показать свое мастерство. В этом году много новых реконструкторов из разных регионов. Приезжает и много семей, чтобы узнать, что такое Аркаим, посетить наш музей»,— отметила Ирина Текслер.

В следующем году фестиваль пройдет в 10-й раз. И наверняка организаторы смогут удивить и участников, и гостей.

«Челябинская область способна на многое. У нас уже сложилось сообщество, которое делает интересные и классные фестивали. Наша задача — пропагандировать традиционные ценности, показывать интересные места региона, чтобы не только мы знали об Аркаиме, но и другие люди»,— добавила Ирина Текслер.

В этом году фестиваль проходит на протяжении трех дней. Здесь проводят мастер-классы, экскурсии, знакомят гостей с древними играми, показывают презентации и читают лекции.