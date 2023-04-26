Световой потолок на Кировке в Челябинске убирать не будут

Так решили сами горожане, путем голосования на «Госуслугах»

В Челябинске на сайте «Госуслуги» завершился опрос о судьбе светового потолка на пешеходной Кировке. Большинство принявших участие в опросе (1173 жителя города-миллионника) проголосовали за то, чтобы новогоднюю иллюминацию оставить насовсем. Причем 1154 участника опроса посчитали, что сплошная полоса подвесных лампочек выглядит «отлично».



Напомним, световой потолок на Кировке появился к Новому году в декабре 2022-го. Тогда праздничные украшения собирались снимать в конце зимы. Но передумали, потому что «горожане попросили оставить Кировку нарядной».



Чтобы узнать, что по этому поводу думают жители города, на сайте госуслуг был запущен опрос, который длился чуть больше недели. Участие в опросе могли принять только пользователи, зарегистрированные в системе «Госуслуги». Свое мнение высказали 1958 человек.



На чьем балансе будут кировские украшения, кто будет их мыть и менять сломанные детали, в мэрии города сообщат чуть позже.

