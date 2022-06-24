С 24 по 26 июня на территории курорта «Солнечная долина» в Челябинской области состоится 46-й Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни.
Из звездных москвичей в этом году ждут Галину Хомчик, Вадима Егорова, Тимура Шаова, Ларису Брохман (теперь она из Москвы). Выступит знаменитый челябинский ансамбль «Седьмая бригада» во главе с доктором Виталием Казарцевым. И конечно, одним из главных героев фестиваля будет Олег Митяев с Леонидом Марголиным и Родионом Марченко.
Первый отборочный тур состоится вечером сегодня, 24 июня, второй — в субботу на главной сцене фестиваля. Кроме взрослого конкурса состоится презентация Детского фестиваля авторской песни и поэзии «U 235. Новые песни». Победители первого этапа прослушиваний будут приглашены в финал конкурса на фестивале «U 235. Новые песни» в г. Заречный Пензенской области в августе 2022 года. В жюри детского конкурса приглашена Светлана Сурганова.
Участие во всех фестивальных событиях, проживание в палаточном лагере по традиции бесплатны.
Ильменский фестиваль, по сути, проходит в первый раз за последние три года: в 2020 году он был отменен из-за пандемии, в 2021-м — перенесен под крышу Челябинской филармонии.
Вся афиша на ближайшие выходные здесь.
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