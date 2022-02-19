Светлана Клименко: «На „Платье города“ выросло поколение челябинских дизайнеров»

Дефиле беременных, пальто с картинами Ван Гога и нестандартные модели — мы узнали, что будет на старейшем челябинском фестивале моды

31 марта в Челябинском театре оперы и балета состоится XXII фестиваль моды «Платье города». От сцены в зал ляжет подиум, и на протяжении двух часов модели будут демонстрировать коллекции от лучших дизайнеров города и страны.



Мы встретились со Светланой Клименко — автором и директором фестиваля. Наш разговор состоялся в имидж-клубе «Светлана», которым она руководит и где преподает хореографию. В перерыве между занятиями Светлана рассказала, кто из дизайнеров приедет в этом году и какие коллекции представят на сцене.

Светлана Клименко — организатор и идейный вдохновитель фестиваля моды «Платье города»

— Светлана Михайловна, в каком формате пройдет мероприятие? Раньше это был конкурс дизайнеров, а сейчас?

— Раньше мы выбирали лучшего в каждой из номинаций. Но мероприятие проходит уже 22 года, и за это время многие дизайнеры выросли, стали профессионалами. Они уже не хотят соревноваться. Такой подход кто-то воспринимает как оскорбление. Поэтому от конкурсной программы отказались. В конце концов, кому интересно, насколько точна строчка, как обработаны внутренние швы? Интереснее ведь картинка, шоу, сочетания цветов, элементы одежды. Поэтому дефиле проходит в формате фестиваля, а все его участники — уже победители.

— Каждый год для «Платья города» в Театре оперы и балета устанавливают настоящий подиум. В этом году будет так же?

— Естественно. Длина подиума 22 метра. Мы перекрываем оркестровую яму, подиум уходит в амфитеатр. Это сложная конструкция. Он должен быть идеально ровным. Инженеры специально конструировали нам платформу для театра имени Глинки, чтобы она шла вровень со сценой, без перепадов.





— Сколько дизайнеров участвует в этом году в фестивале?

— Не больше 15. Количество участников мы ежегодно сокращаем. Нас часто критиковали за длительность мероприятия — пять-шесть часов. Поэтому сейчас жестче идет предварительный отбор, чтобы сократить время до двух часов. Конкурс, по сути, проходит за кадром, мы сразу отметаем тех, кто не будет участвовать.

— Много заявок?

— Около сорока. Уже понятно, кто выйдет в финал, кто нет. Заявилось много молодежи, но... им еще учиться и учиться. Рано пока их работы показывать на такой серьезной сцене. Мы даем возможность подрасти. За год молодые дизайнеры повысят квалификацию и, возможно, смогут добиться участия в следующий раз.





— Кто же прошел в финал, чьи коллекции мы увидим на сцене?

— Заявилась Лора Дембицкая — известный дизайнер Екатеринбурга. Она подготовила коллекцию для женщин от 35 до 55 лет. Три участника из Москвы, среди них Сергей Сысоев. Он работал с Императорским фарфоровым заводом, разработал для них коллекцию посуды. И это отразилось на его новой коллекции одежды, комплекты сочетаются по стилю с чашками и блюдцами.

— Модели будут выходить на подиум с тарелками?

— Мы сейчас решаем этот вопрос. Может быть, в холле выставим коллекцию посуды. Эта история, кстати, отражена в нашем девизе этого года: «Мода как стиль жизни». То есть мода — это не только одежда, это здоровье, красота и в том числе посуда.

Московский дизайнер Сергей Сысоев



— В анонсе сообщается, что приедет московский дизайнер Анастасия Чернышева. Последняя ее коллекция называется «Луораветланы. Настоящие люди. Чукчи». Анастасия ее привезет в Челябинск?

— Дизайнеры всегда держат в секрете, что именно будут показывать. Ведь дизайнер — это прежде всего художник. Он может вечером шить, а утром передумать. За кулисами многое подшивают, перешивают. За полчаса до выхода на сцену что-то укорачивают, удлиняют, расширяют, пришивают новые элементы... Мы сами не знаем, как будет выглядеть итоговый вариант. Конечно, фантазировать до последней секунды мы разрешаем только опытным дизайнерам, профессионалам.

Образы из коллекции «Луораветланы. Настоящие люди. Чукчи»



Впрочем, концепция некоторых коллекций уже понятна. Например, из Италии привезут пальто с работами Ван Гога. Автор Виктория Шкульник, она из Челябинска. Виктория нашла ткань с картинами художника. Как только увидела, тут же позвонила мне и спросила — возьмете участвовать? И прислала заявку.

— Среди участников есть челябинцы?

— Их большинство. Коллекцию для беременных готовит челябинский дизайнер Марина Вилисова. Причем показывать ее будут не профессиональные модели с накладными животами, а беременные женщины. Мы сейчас обсуждаем этот момент. Подготовка с непрофессиональными моделями очень серьезная. Я предлагала все-таки пригласить профессиональных моделей, но Марина настаивает. Будем проводить кастинг.

— Будут модели размером плюс-сайз, оверсайз?

— Нет, максимальный размер 48. Зато будут взрослые модели. В нашем модельном агентстве «Эксклюзив» есть группа женщин от 30 до 75 лет. Дамы будут показывать коллекцию Лоры Дембицкой из Екатеринбурга.

Каждый раз после показа кто-нибудь из зрителей обязательно скажет: «Ну конечно, если бы был у меня рост 180, параметры 90—60—90, на мне бы все хорошо смотрелось. Но я не такая, значит, для меня вещей нет?» Поэтому наши нестандартные модели тоже участвуют. Все-таки моду мы выносим в жизнь для любого возраста, роста, размера.

Сейчас во всем мире в качестве моделей на подиум выходят женщины разного возраста. Мы стояли у истоков этой тенденции, начали ее еще в 2006 году.

— 75-летняя модель тоже участвует в вашем показе?

— Скорее всего, нет. Показ — это тяжело, с девяти утра до десяти вечера на ногах. Макияж, прическа, репетиции на сцене. Мы ее бережем для других проектов.

Приятно то, что в этом году в коллекциях будут участвовать мужчины. Их не было в последние годы. Сергей Сысоев везет отдельные мужские комплекты, Марина Фомичева вводит в свою коллекцию молодых людей. Возрождается тема мужской одежды, это здорово. Мужчины, как правило, не готовы тратить большие деньги на индивидуальный пошив. Но я надеюсь, что мы вернемся к такому состоянию, что появятся целые мужские коллекции.

— Видели список VIP-дефиле, где участвуют известные челябинцы. Много мужчин! Как так вышло?

— Мне сначала показалось, что в этом году в VIP-дефиле будут одни мужчины, но потом женщины тоже активизировались, получилось поровну. Участвует заслуженный тренер России Александр Миллер, директор Камерного театр Илья Коломейский, балетмейстер Алексей Разин, бизнесмен Андрей Яцун, редактор «Хороших новостей» Александр Олексюк.

Подготовка началась за месяц. Сначала они получают общие рекомендации: как спину держать, как ставить ногу, а затем начнется постановка индивидуального выхода. С хореографом решат, в каких точках остановиться, какие сделать движения. Объясняем, как с помощью правильных ракурсов показать себя в выгодном свете, обучаем азбуке моделинга: повороты, полуповороты, откачки.

С каждым индивидуально решаем, в чем он выходит на сцену. Кто-то хочет шить что-то новое, кому-то нужно дополнение к имеющейся вещи, кто-то со стилистом соберет образ из уже готовых вещей. Нужно понимать, что для сцены не подойдут спокойные, повседневные образы. Сцена требует «сумасшедшинки».

— Участники к этой «сумасшедшинке» готовы?

— Готовы. Мы все это обсуждаем. Когда мы в 2006 году запускали VIP-дефиле, многие говорили: я ношу только Dolce & Gabbana, Versace. И мне приходилось убеждать попробовать сшить одежду у наших дизайнеров, решиться на эксперименты со стилем.

Депутат Константин Захаров вышел на сцену в сумасшедшем пальто с расцветкой зебры. Известный онколог Андрей Важенин увлекается парусным спортом и попросил сшить костюм шкипера. Люди стремятся показать не то, как они сидят в кабинете, а как проводят свободное время.





— Мы посмотрели положение о фестивале, увидели, что для дизайнеров участие платное. Дизайнерам выгодно участвовать в дефиле?

— Конечно. Благодаря «Платью города» они становятся известными, у них появляются заказчики. И это и есть миссия нашего фестиваля — сохранять дизайнеров в Челябинске. Чтобы они остались у нас, не уезжали в Москву или Петербург, а потом за границу. Мы должны сделать так, чтобы они здесь остались. А останутся, если будут заказчики, если смогут жить безбедно. И никуда не уедут.