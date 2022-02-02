Сурки в челябинском зоопарке проигнорировали День сурка

Зверьки спят и не хотят предсказывать погоду

В челябинском зоопарке сурки проспали День сурка. Праздник отмечают на Западе 2 февраля, и есть легенда, что по поведению зверьков можно определить, ранней или поздней будет весна.

Но в Челябинской области такое предсказание не сделать: уральские сурки в феврале спят без задних ног, а сотрудники зоопарка убедительно просят не будить их.



«Нашим суровым грызунам неинтересны приметы Запада. Весна раньше времени не наступит, а значит, и себя перетруждать ни к чему. Прогнозом погоды на весну займутся профессиональные выдры-синоптики, а сурки Соня и Филя просят не будить их минимум до мая», — шутят сотрудники зоопарка.

Сурки просыпаются только к плюсовым температурам. Зимой они редко выбираются из норки. Разве что несколько лет назад челябинскому сурку Соне плохо спалось зимой, и она вставала «побродить». Но это скорее исключение из правил, а так 2 февраля в челябинском зоопарке называют «Днем спящего сурка».