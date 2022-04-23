Супруги Текслер побывали на спектакле в НХТ накануне ремонта

Сегодня в Новом художественном театре показывают «Светлые души» по рассказам Василия Шукшина

Сегодня, 23 апреля, в Челябинске на сцене Нового художественного театра дают спектакль «Светлые души» режиссера-постановщика Евгения Гельфонда. Посмотреть представление, созданное по рассказам Василия Шукшина, пришли губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга, основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив Ирина Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Спектакль „Светлые души“ является одной из визитных карточек Нового художественного театра. Я очень рада, что мы получили приглашение от Евгения Гельфонда на этот спектакль перед тем, как в театре начнется ремонт. И чудесно, что в преддверии Пасхи мы посмотрим спектакль Валерия Шукшина, который писал о самых светлых сторонах человеческой души, что в каждом из нас есть зерно светлой души, которое нужно ценить и видеть друг в друге»,— сказала Ирина Текслер.

Также она напомнила, что с 1 мая Новый художественный театр уходит на ремонт. В этом году в учреждении приведут в порядок зрительское фойе, отремонтируют цеха и кровлю, которая уже много лет протекает.

«Это очень радостно, потому что мы делаем очень много, чтобы наши театры блистали не только замечательными талантами своих трупп или режиссеров, но и конечно же, чтобы привлекали зрителей своим прекрасным состоянием. На ремонт НХТ выделено 19 миллионов рублей из областного бюджета и 800 тысяч рублей из муниципального бюджета. И я уверена, что в новый свой сезон НХТ войдет в блеске, чтобы радовать своих зрителей»,— добавила Ирина Текслер.

Отметим, спектакль «Светлые души» является лауреатом российских и международных театральных фестивалей и имеет различные дипломы и награды, в том числе диплом за Лучший спектакль на VII Международном театральном фестивале «У Троицы», который прошел в Сергиевом-Посаде в 2021 году.