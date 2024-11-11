Супергерои, волшебники и японские самураи: в Челябинске пройдет фестиваль косплея

Участников ждут квесты, мастер‑классы и костюмированное шоу

В челябинском киноцентре «Победа» 17 ноября пройдет Ural Geek Fest — масштабный косплей-фестиваль и уральский аналог Comic Con. На нем челябинцы в костюмах героев из аниме, фильмов и сериалов устроят дефиле, поговорят о создании мультфильмов, посмотрят фильмы и поучаствуют в квизах.

Для косплееров со всего Урала готовят несколько локаций. В холле киноцентра весь день будут разыгрывать призы, в малом зале проведут мастер-класс по созданию раскадровки для будущего аниме и японского амулета, паблик-ток на тему создания контента, дискуссию по поводу моды в аниме. Также гостям мероприятия покажут несколько новинок кинематографа: «Битлджус, Битлджус», «Веном: последний танец».

Само косплей-шоу пройдет в большом зале кинотеатра. Среди всевозможных костюмов выберут лучшие работы, а после покажут мультфильм Хаяо Миядзаки «Ходячий замок».

Возрастное ограничение 16+.