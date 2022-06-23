Суд в Челябинске оштрафовал владельца особняка Кашириных на миллион рублей

Старинный дом является объектом культурного наследия

Центральный районный суд Челябинска принял решение оштрафовать собственников Торговой лавки купцов Кашириных по улице Труда, 75а, так как работы на объекте культурного наследия не были надлежащим образом согласованы.«Комплекс усадьбы купцов Кашириных» на углу улицы Труда и Свободы еще год назад попал в зону особого внимания Государственного комитета по охране объектов культурного наследия Челябинской области. Тогда владельцы получили разрешение на ремонт кровли, замену окон и снос нового пристроя к зданию, который историческим наследием не являлся.В 2002 году модернизации подверглась Торговая лавка купцов Кашириных, которая тоже является охраняемым объектом. Появился надстрой на втором этаже, фасад отделали темно-серой плиткой.Сегодня наш фотограф сделал там несколько кадров: в доме готовили к открытию новый центр интерьера и дизайна Saloni. Развешаны турецкие флажки, расставлены диванчики и столы, официанты завершали приготовления к празднику.

изменены объемно-пространственные характеристики объекта: в северной части на уровне карниза возведен дополнительный объем, выполнены отделочные работы, а также устройство оконных и дверных проемов со стороны улицы Труда;

не согласованы отделочные работы (нет заключения экспертов).

«Любые строительные и отделочные работы на охраняемом объекте культурного наследия требуется согласовывать с экспертами, таков закон. Теоретически специалисты могли согласовать обновление фасада, но в данном случае работа проделана без их разрешения. А что касается странного второго этажа, его нужно сносить, так как нарушать параметры исторического здания собственник не имеет права ни при каких условиях»,

— пояснила заместитель председателя Госкомитета по охране ОКН Челябинской области Наталья Рыбакова.

Государственный комитет по охране объектов культурного наследия зафиксировал нарушения по двум пунктам:

На снимке, сделанном зимой специалистами госкомитета, красным обозначено незаконно надстроенное помещение

Собственником комплекса усадьбы купцов Кашириных, по данным ЕГРН, является строительная компания «ТехноПлаза», собственник Алвард Спартаковна Кочарян. На дом по адресу улица Труда, 75 наложены аресты и обременения: в отношении компании ведется семь исполнительных производств на один миллион рублей.По решению суда Центрального района Челябинска владельцы исторического особняка должны выплатить штраф в размере 1 миллион рублей за нарушение закона об охране объектов культурного наследия.

Вот так особняк купцов Кашириных выглядел в начале века.По данным краеведа Юрия Латышева, фотография сделана до 1910 года. Он описывает ее так: «Угол Сибирской и Ключевской улиц. Здание казначейства» («Старый Челябинск в открытках и фотографиях». Ч.: Каменный пояс, 2008).