Студия-театр «Манекен» в Челябинске сыграла премьеру по притчам Толстого

«Рассказали все как есть, ни капли от себя не присовокупили» ©

В минувшие выходные в подвальчике студии-театра «Манекен» состоялась первая премьера нового сезона. В студийном полку прибыло новичков, и первым боевым выходом стал сторителлинг-спектакль «Толстой. Притчи».





Вернемся на минутку в осень-2020. Тогда студийцы проводили фестиваль-лабораторию по сторителлингу. Режиссер Владимир Филонов говорил, что каждый актер должен уметь рассказывать истории. И поэтому в Челябинск пригласили педагогов школы-студии МХАТ, а потом студийцы Илья Втюрин и Алексей Галимов создали первый сторителлинг-спектакль «Хемингуэй против Фицджеральда». У них получился даже не спектакль, а литературный стендап, но дело того стоило.





На занавесе в крохотном зале — логотип известной киностудии. И даже лев в центре, только Толстой. Студийцы начинают свой рассказ. Про бога всех рассказчиков, которого звали Джек Мондоро (интересно, что они пили, когда имя придумывали), про присказку всех сторителлеров «все как есть расскажу, ничего от себя не присовокуплю» и про то, как собирали притчи, искали в них современную правду и свой художественный подход. А подход получился любопытный.





Хорошо придуманная история начинается ловко, раскручивается лихо, захватывает всех слушателей до единого, впитывает в себя случайные реплики из зала и не прерывается, если кто-то вдруг подавился от смеха и умер. Студийным притчам потребовалось немного времени на раскачку и поиск ответов на три вопроса: «что главное?», «когда начинать?» и «с какими людьми?» Это вовсе не толстовская история, скорее буддийская, зато когда они разобрались, что рассказывать нужно притчи Толстого, друг с другом и прямо сейчас — действие покатилось в ритме застольного тамады.





Для спектакля ребята выбрали с десяток сюжетов. Какие-то миниатюры были забавные, короткие и откровенно учебные, другие — длинные, отлично отыгранные. Хоррор про кур и солнце с хеппи-эндом, танцевальный батл мудрецов, откровенно артхаусный диалог ловца жемчуга и чудища морского — эти сценки сыграны наивно, с чувством. Зато притча про черта раскатилась по всей сцене, вызвала гнев уборщика (это тоже часть истории, да) и — черт возьми! — точно понравилась бы самому Сатане.





Учебный театр хорош тем, что новые знания достаются не только студентам. Вряд ли кто-то в обычной жизни задается толстовским вопросом про гнилые сливы и смысл жизни или довлатовским «А не говно ли я?». А тут, в маленьком учебном театре, в смешной актерский стендап обернуты страдания и поиски, общественные установки и ценности. И здорово, что в театре, как в стендап-шоу, находятся смешные слова для страшной жизни.



