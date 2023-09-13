Студия Никиты Михалкова снимает ремейк «Бременских музыкантов»

Работает над экранизацией режиссер шестых «Елок» и «Беременного»

Студия Никиты Михалкова «ТриТэ» представила трейлер фильма «Бременские музыканты» на основе одноименного советского мультфильма.



Роль Трубадура исполняет Тихон Жизневский, известный по роли Игоря Грома в фильме «Майор Гром». Короля играет Сергей Бурунов, а сыщика — Константин Хабенский.

Фото: кадр из трейлера к фильму «Бременские музыканты», 2024, реж. Алексей Нужный



Зверей из музыкальной банды тоже играют живые актеры в костюмах. Например, роль Осла в экранизации исполняет Дмитрий Дюжев.

Выглядят шерстяные артисты необычно, в стиле «Кота В Шляпе» Бо Уэлша. Он, кстати, получил «Золотую малину» в 2004 году за худшую попытку снять актуальный фильм.

Режиссером картины выступил Алексей Нужный. Среди известных его работ — «Беременный» с Дюжевым, шестая часть «Елок» и первый сезон сериала «Ольга» для ТНТ.

В кинотеатрах фильм планируют выпустить с 1 января.