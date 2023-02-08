Студенты ЮУрГУ сняли научно-популярный фильм о Челябинском метеорите

Ученые развеивают мифы о космическом болиде

Студенты и сотрудники ЮУрГУ сняли научно-популярный фильм «Звездный камень» о метеорите «Челябинск», который упал на Землю десять лет назад. В ленте речь идет о подтвержденных научных фактах и популярных мифах, например о том, как космический болид сбило НЛО.



Над сценарием четыре месяца работала пресс-секретарь университета Татьяна Строганова: изучала научные статьи, консультировалась с учеными. Съемками занимались студенты и сотрудники университетской телекомпании «ЮУрГУ-ТВ».

Как рассказывают создатели, самым сложным было собрать достоверные данные о самом метеорите: его размере и скорости. В разных статьях и публикациях содержатся противоречивые данные, поэтому все приходилось проверять в экспертных источниках. Фильм даже прошел научную экспертизу.

Кроме научных фактов в фильме есть воспоминания очевидцев и видеозаписи жителей области, которые успели снять падение метеорита.

Премьера «Звездного камня» — 15 февраля на канале «ЮУрГУ-ТВ».

Напомним, в тот же день, 15 февраля, на площади у главного корпуса ЮУрГУ пройдет «МетеоритФЕСТ» c концертом, световым шоу и выступлением группы барабанщиков.

Еще документальный фильм о Челябинском метеорите сняли журналисты канала ОТВ. Это история о поиске новых обломков болида на дне озера Чебаркуль, которые еще могли остаться под слоем ила.