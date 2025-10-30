Студенты-режиссеры из Челябинска приняли участие в съемках драмы о войне

Среди них третьекурсники, завкафедрой и выпускник ЧГИКа

На Южном Урале, в Каслинском районе, сняли фильм о подвиге фронтовых агитбригад времен Великой Отечественной войны. Среди участников драмы — третьекурсники Челябинского государственного института культуры, завкафедрой режиссуры кино и телевидения и выпускник университета, рассказали в пресс-службе ЧГИКа.

Оператором-постановщиком драмы о войне стал заведующий кафедрой РКТ Николай Тележников, а режиссером-постановщиком — выпускник университета и режиссер театра «Наш дом» Никита Золин.

Историю о войне, мужестве, любви и надежде сняли в районе села Булзи — у стен храма праведного Симеона Верхотурского, расположенного в урочище Свобода. Короткометражка «Агитбригада. Серая зона» рассказывает об истории, которую знают лишь те, кто там был. В те сложные дни, когда вокруг гремят взрывы и слышна вражеская техника, десятки советских солдат встречают фронтовую агитационную бригаду. Артисты прибыли, чтобы поддержать бойцов.

О съемках глазами монахини Феодосии мы рассказали в отдельном материале. Увидеть кинокартину можно будет в мае 2026 года.