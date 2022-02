Студентки ЧелГУ победили в международном конкурсе по разработке видеоигр

Ученицы Института информационных технологий ЧелГУ стали победителями в двух номинациях

Три студентки из института информационных технологий ЧелГУ победили в Международном конкурсе по разработке видеоигр Global Game Jam. Екатерина Абрамкова, Анастасия Сидорчук и Ольга Модина за 48 часов разработали игру про мемы. Об этом сообщает пресс-служба университета.



Свой проект студентки назвали Heroes of the Sword and Memes и игровой процесс в нем сделан по примеру игры «Алхимик», где нужно соединять множество разных компонентов, чтобы получать из них новые.

Игрок смешивает в волшебном котле разные мемы и получает из них новые, а цель игры — создать финальную смешную картинку, которая завершит игру и спасет вымышленное королевство от грусти.

Главным героем игры стал волшебный котенок Чмоня. Как говорят девушки — делать главным героем кота для них уже традиция.

«Мы подошли к теме со стороны эмоций: Какие эмоции вызывают у игрока самый яркий отклик? Что мы можем вызвать — грусть или смех? А что вызывает смех? Конечно же, каждый современный игрок смеётся над мемами! Давайте сделаем игру про мемы. Это был взрыв, никогда еще мы не подходили к теме джема так неординарно. Идея зацепила всех, и мы продолжили раскручивать её», — вспоминает одна из разработчиц Екатерина Абрамкова.

Команда студенток одержала победу сразу в двух номинациях: «Лучший геймдизайн по мнению компании ICVR» и «Фан и веселье».

«Джемы подобного рода проходят повсеместно. Часто это шанс не только отлично провести время, но и проверить свои навыки и пополнить портфолио. Ближайший джем, в котором мы хотим принять участие, пройдёт весной», — рассказала Екатерина Абрамкова.

Попробовать игру может любой, ее можно бесплатно скачать с официального сайта Global Game Jam. В конце игры обещают мемный ролик, мы поиграли, но до финала дойти пока не смогли.